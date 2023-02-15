В «Динамо» заявили о готовности помочь в организации похорон отца Александра Овечкина

Генеральный директор «Динамо» Анатолий Харчук заявил, что клуб готов помочь в организации церемонии прощания и похорон Михаила Овечкина, отца российского нападающего Александра Овечкина.

«Мы молились, я вчера с его супругой разговаривал, у нее была еще надежда. Очень сожалеем, потому что он был очень ярким, светлым, добрым человеком, который не только воспитал такого сына, но и сделал его примером для всех российских игроков. Считаю, что нам недостает таких людей и мы сейчас обеднели на такого человека. Разумеется, «Динамо» готово помочь в организации прощания и похорон», — приводит ТАСС слова Харчука.

Сегодня, 15 февраля, Александр Овечкин объявил о смерти своего отца. 10 января 71-летний Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы.

Михаил Овечкин выступал за резервную команду футбольного клуба «Динамо». После завершения карьеры игрока он работал детским тренером по футболу.