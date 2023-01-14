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Сегодня, 18:04

Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев: «Добились важной победы, но ничего еще не закончилось»

Алина Савинова
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Главный тренер «Нефтехимика Олег Леонтьев прокомментировал победу команды над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:3).

«Бойцы – молодцы, проявили волю и характер, ушли с 1:3. Ключевой гол – второй. Приятно, что даже проигрывая, никто не опускал руки. Добились важной победы, но ничего еще не закончилось, впереди до конца регулярного чемпионата много матчей. Евгений Кашников пропускал матч из-за того, что у него был просрочен российский паспорт. Его не пустили в Казахстан, он остался в аэропорту. Провел ночь в терминале. Хорошо, что там буфет есть. Но ничего, такая же история с Ягром была, уже традиция», - приводит пресс-служба КХЛ слова Леонтьева.

«Нефтехимик» расположился на 9-й строчке в турнирной таблице Востока, набрав 49 очков в 50 играх. «Барыс» проиграл третий матч подряд и занимает 10-е место (48 очков).

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/14/508323.html
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев
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