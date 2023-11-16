Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев: «У меня не было конфликтов с игроками»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев в интервью «СЭ» прокомментировал слухи о конфликтах с хоккеистами.

— В СМИ появлялись слухи о ваших конфликтах с некоторыми игроками. Как решаете такие вопросы?

— Все конфликтные ситуации происходят от недопонимания — это первое. Второе — от передачи разговоров третьими лицами. Ну и, самое главное, с игроками, которые идут в лидерах, приносят результат — никогда конфликтов не было. Я знаю, кто раздувал эту ситуацию — сейчас не буду говорить об этом. У меня не было никаких конфликтов с игроками. Требования для всех одинаковые, со всеми рабочие и дружеские отношения. Тренерская для ребят всегда открыта.