Козлов: «В сложном графике попали под такого соперника, как «Металлург», который моментально наказывает за ошибки»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:3)

— У нас было хорошее начало, создавали моменты, забили гол. Затем случилась невынужденная ошибка. Мы пытались забить, но Паскуале останавливал шайбы. В конце мы не дотерпели. Мы пытались контролировать шайбу, потратить силы соперника. На пятаке мы играли неплохо, Паскуале не видел заметную часть бросков. Я не скажу, что не было трафика перед воротами.

— Можно сказать, что сегодня все решил опыт и мастерство?

— Плюс пятая игра через день. В третьем периоде было видно, что ребята достают из себя все ресурсы. К такому ритму парни не привыкли. Молодые игроки в сложном графике попали под такого соперника, как «Металлург», который моментально наказывает за ошибки.

— Игры с «Металлургом» для вас значат что-то особенное?

— Меня многое связывает с «Магниткой», я там провел пять лет карьеры. Не скрою, хотелось выиграть.

— Вернутся ли травмированные к следующему матчу с «Трактором»?

— Надеюсь, кто-то вернётся. Нас ждет перерыв, но оптимистичных прогнозов нет.

«Металлург» в третий раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев» и занимает второе место на Востоке с 48 очками в 34 матчах. «Салават Юлаев» находится на пятой строчке, набрав 43 очка в 35 играх.