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Сегодня, 20:38

Виктор Козлов: «Был ли серьезный разговор после 1:5 от «Амура»? Вы владеете информацией больше, чем главный тренер?»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Адмиралом» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Спасибо болельщикам, которые пришли на матч, несмотря на прошлое поражение. Кадейкин сделал хет-трик, на счету Аймурзина две передачи. Важная победа после прошлого поражения.

— Как вам обновленные звенья?

— Мне понравилось, как сегодня звенья действовали.

— Был ли серьезный разговор после 1:5 от «Амура»?

— А вы откуда знаете? Вы владеете информацией больше, чем главный тренер? А если серьезно, то все ребята прекрасно понимают, как надо реагировать на такие поражения.

— Много было подставлений в большинстве. Делали на этом акцент?

— Мы разбирали меньшинство «Адмирала», увидели слабые места и ими воспользовались, — сказал Козлов.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/kozlov-vazhnaya-pobeda-posle-proshlogo-porazheniya/
Виктор Козлов
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
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