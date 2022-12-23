Виктор Козлов: «Был ли серьезный разговор после 1:5 от «Амура»? Вы владеете информацией больше, чем главный тренер?»

Сегодня, 20:38
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Адмиралом» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Спасибо болельщикам, которые пришли на матч, несмотря на прошлое поражение. Кадейкин сделал хет-трик, на счету Аймурзина две передачи. Важная победа после прошлого поражения.
— Как вам обновленные звенья?
— Мне понравилось, как сегодня звенья действовали.
— Был ли серьезный разговор после 1:5 от «Амура»?
— А вы откуда знаете? Вы владеете информацией больше, чем главный тренер? А если серьезно, то все ребята прекрасно понимают, как надо реагировать на такие поражения.
— Много было подставлений в большинстве. Делали на этом акцент?
— Мы разбирали меньшинство «Адмирала», увидели слабые места и ими воспользовались, — сказал Козлов.