Разин: «Шайба Петунину прилетела прямо в лицо. Игру с «Барысом» он помнит наполовину»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал о травме нападающего Александра Петунина.

— Удивило отсутствие одного из лучших снайперов команды — Александра Петунина.

— Сезон очень сложный. У нас тяжелую травму получил защитник Пыленков — никто не написал. Что он был в команде, что не был в команде, он один из ведущих защитников. Сейчас даже странно, что вы спросили про Петунина. Глупейшая травма в середина игры в Астане. Ему прилетело в голову, когда он сидел на скамейке запасных. Шайба прилетела прямо в лицо. Хорошо, что обошлось без перелома. Игру с «Барысом» он помнит наполовину. Дай бог, чтобы все обошлось, — приводит слова Разина сайт «Северстали».

В нынешнем сезоне 25-летний форвард набрал 26 (16+10) очков в 52 матчах регулярного чемпионата.