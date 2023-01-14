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Сегодня, 20:59

Мартемьянов: «Команде спасибо за то, что шли до конца и выиграли этот матч»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (4:3 ОТ).

«В первом периоде «Ак Барс» полностью доминировал во всех компонентах, играла одна команда, и результат был налицо. В перерыве пришлось встряхнуть ребят, чтобы они проснулись и начали играть в хоккей — не витиеватый, как им хочется, а в мужской жесткий хоккей. Разговор состоялся серьезный, команда встрепенулась. Мы шли до конца, и это вознаградилось забитыми голами — полезли на пятак, практически все голы забиты с броском и добиваний, подправлений. Команде спасибо за то, что шли до конца и выиграли этот матч. То, что пять дней не играли... Я, честно говоря, удивлен — хорошо работали все эти дни.

Что случилось перед матчем? На раскатке уже был звоночек — просматривали игру «Ак Барса» с «Авангардом», знали об их мощном давлении с первых минут, но не все были готовы к этому. Две трети команды плавали, но потом собрались», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/14/508337.html
ХК Ак Барс
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
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