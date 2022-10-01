Мартемьянов: «Арена в Омске очень уютная, мне понравилась. Скажу без какой-то лести, что все здорово»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча против «Авангарда» (1:2).

«По накалу игра была очень приличная. По самоотдаче, по работе к парням претензий нет, все-таки силы не бесконечны, не хватило их, чтобы переломить игру. Все-таки четвертый матч на выезде. И в очередной раз нас подвели удаления.

У меня не было мысли сегодня поставить Костина, все было в соответствии с планом. К вратарю никаких вопросов.

Арена в Омске очень уютная, мне понравилась. Трибуны так интересно стоят, вертикально. В подтрибунных помещениях все на высоком уровне. Скажу без какой-то лести, что все здорово», — цитирует тренера сайт КХЛ.