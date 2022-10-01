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КХЛ

1 октября, 20:40

Мартемьянов: «Арена в Омске очень уютная, мне понравилась. Скажу без какой-то лести, что все здорово»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча против «Авангарда» (1:2).

«По накалу игра была очень приличная. По самоотдаче, по работе к парням претензий нет, все-таки силы не бесконечны, не хватило их, чтобы переломить игру. Все-таки четвертый матч на выезде. И в очередной раз нас подвели удаления.

У меня не было мысли сегодня поставить Костина, все было в соответствии с планом. К вратарю никаких вопросов.

Арена в Омске очень уютная, мне понравилась. Трибуны так интересно стоят, вертикально. В подтрибунных помещениях все на высоком уровне. Скажу без какой-то лести, что все здорово», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/01/503120.html
ХК Авангард
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
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