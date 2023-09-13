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Сегодня, 19:49

Главный тренер «Сибири» Немировски: «Очень медленно играем и принимаем решения»

Алина Савинова
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Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:2 Б).

«Думаю, все видели — два периода мы играли слабо. Хорошо лишь сыграли в меньшинстве, и наш вратарь — Красоткин, выручил нас. Очень медленно играем, медленно принимаем решения, шайба совсем не двигается. Большинство тоже пока ужасное, хотя было много моментов, благодаря которым можно было выиграть игру. Очень обидно, будем делать выводы. Очень недовольны многими хоккеистами в нашем составе», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

«Сибирь» идет на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 5 очков в 5 играх. 15 сентября команда сыграет против «Сочи». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://hcsibir.ru/media/news/medlenno-prinimaem-resheniya/
Дэвид Немировски
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
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13.09 15:30
Сибирь – Амур
 1 : 2 Б
13.09 19:00
Северсталь – Сочи
 - : -
13.09 19:30
ЦСКА – Динамо М
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