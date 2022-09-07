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7 сентября, 23:14

Ротенберг после победы над «Авангардом»: «Договорились, что на провокации будем отвечать голами»

Ротенберг прокомментировал победу над «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ
Руслан Минаев

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Авангардом» (4:1) в матче регулярного чемпионата сезона-2022/23 КХЛ.

«Важная для нас игра, хорошо подготовились. Мы знали, что соперник будет нас провоцировать, договорились с ребятами, что на провокации будем отвечать голами. Они молодцы, выполнили установку на 100 процентов. Командная победа, работаем дальше, есть над чем работать.

Для нас каждая игра очень важна, особенно дома, нам нужно радовать наших болельщиков, отдельная им благодарность за поддержку сегодня. У нас каждая игра принципиальная, против СКА каждый выходит показывать свою лучшую игру. Но мы 5 минут можем порадоваться этой победе, и уже начинаем готовиться к следующей игре», — цитирует Ротенберга пресс-служба КХЛ.

СКА начал сезон-2022/23 КХЛ с трех побед подряд и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции с 6 очками. У «Авангарда» три поражения в трех матчах и последнее место на Востоке.

В следующем матче питерцы примут «Динамо» Москва 9 сентября. «Авангард» на выезде сыграет с «Автомобилистом» 11 сентября.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК СКА
Роман Ротенберг
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