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КХЛ

Сегодня, 18:56

Ротенберг — о поражении «Салавату»: «СКА подвели удаления, игровая дисциплина»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодня нас подвели удаления, игровая дисциплина. Мы это обязательно разберем: практически всю игру играли в меньшинстве. В принципе, из десяти раз пропустили один гол. Могли сравнять, могли забить голы, но не реализовали свои моменты. Соперник очень хорошо оборонялся. Мы понимали, что будет такая сложная игра после Челябинска, где забили много голов и потратили много эмоций. Учтем все эти моменты и идем вперед! У нас многие ребята возвращаются, поэтому в следующей игре ждем изменения в составе», — приводит слова Ротенберга сайт лиги.

СКА проиграл три из последних четырех матчей. Однако команда продолжает удерживать первое место на «Западе», имея в активе 76 очков.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
Роман Ротенберг
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