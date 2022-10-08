Назаров: «Давайте спокойнее относиться к эмоциям Алтыбармакяна. Он же клюшку об голову никому не разбил»

Сегодня, 16:26
Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (0:3).
«Хотелось бы поблагодарить свою команду. Четвертая игра на выезде, тяжело. Все всё понимают. Дальний Восток, пять человек травмировалось за эту поездку. Ребята молодцы, старались с самоотдачей, ловили шайбу на себя, но не забили.
За самоотдачу — пятерка, а над исполнением придется поработать. В третьем периоде немного поменяли тактику, стали играть поагрессивнее, а «Сибирь» дала нам воздух. Отсюда и моменты возникают. Пока только старания нам недостаточно, чтобы победить. В предыдущих играх этого выезда очки удавалось набирать, но сегодня подсдулись.
Третьяк сыграл сегодня удовлетворительно. Если бы мы забили одну шайбу — игра могла развернуться в другую сторону. Это не его поражение.
Давайте спокойнее относиться к эмоциям Алтыбармакяна. Он же клюшку об голову никому не разбил. Лига его оштрафует, Андрей это понимает», — приводит слова Назарова сайт КХЛ.