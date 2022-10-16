Миронов: «Хочу похвалить вратаря «Куньлуня», молодец, один выиграл матч для своей команды»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов объяснил поражение от «Куньлуня» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Создали уйму моментов, надо было забивать. Хочу похвалить вратаря «Куньлуня», он молодец, один выиграл матч для своей команды. Надо реализовывать то, что создаем. Сами допустили сегодня две грубые ошибки. Например, первый гол — у нас центральный не принял пас, поехал меняться и получили гол. Надо в таких ситуациях доигрывать.

Умудрились ошибиться и тогда, когда сняли вратаря, когда пытались отыграться. Сегодня по некоторым моментам в паре звеньев что-то получалось, что-то нет, поэтому перед следующим матчем, возможно, снова будут перестановки в звеньях», — приводит слова Миронова сайт КХЛ.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка в 20 матчах.