Сегодня, 19:15
Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:3).
«Хорошая игра все 60 минут. Видно было, что обе команды хотели выиграть, старались, бились до конца. Нам не хватило силенок в концовке, потеряли концентрацию. Это усталость так проявляется. Не вывели шайбу из зоны. Ну что делать? Два периода держались, в третьем усталость накатывала. А у уставшего человека голова не так работает.
Когда пропускали третью шайбу в большинстве — мой смех был не истерическим, но было над чем посмеяться.
Рибару дали отдохнуть, выпустили сегодня Красикова, чтобы не засиживался. Кугрышев не в составе по игровым причинам, посмотрите статистику — все станет понятно. У всех был старт не очень, но Вароне постепенно набирает очки. Хотя мне не важна личная статистика игроков», — приводит слова тренера сайт КХЛ.