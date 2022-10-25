Миронов: «Когда пропускали третью шайбу в большинстве — мой смех был не истерическим, но было над чем посмеяться»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:3).

«Хорошая игра все 60 минут. Видно было, что обе команды хотели выиграть, старались, бились до конца. Нам не хватило силенок в концовке, потеряли концентрацию. Это усталость так проявляется. Не вывели шайбу из зоны. Ну что делать? Два периода держались, в третьем усталость накатывала. А у уставшего человека голова не так работает.

Когда пропускали третью шайбу в большинстве — мой смех был не истерическим, но было над чем посмеяться.

Рибару дали отдохнуть, выпустили сегодня Красикова, чтобы не засиживался. Кугрышев не в составе по игровым причинам, посмотрите статистику — все станет понятно. У всех был старт не очень, но Вароне постепенно набирает очки. Хотя мне не важна личная статистика игроков», — приводит слова тренера сайт КХЛ.