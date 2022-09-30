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КХЛ

30 сентября, 23:12

Миронов: «Оказались неготовыми к первому периоду, вышли в развалочку»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал волевую победу над «Торпедо» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжелая игра. Оказались неготовыми к первому периоду, вышли в развалочку. Соперник этим воспользовался. В перерыве внесли коррективы, нашли нужные слова, достучались до ребят. Во втором и третьем периодах заставили ошибаться их в средней и своей зонах и воспользовались этими моментами.

Так начинать нельзя. Утром на раскатке предупреждали, что соперник играет в давление, быстрый хоккей, пас на коротке», — цитирует Миронова Legalbet.

После 13 матчей «Спартак» идет на третьей строчке в Западной Конференции с 17 очками, торедовцы остались на четвертой позиции (16 баллов).

Источник: https://legalbet.ru/news/mironov-o-pervom-periode-v-matche-s-torpedo-vishli/
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Борис Миронов
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