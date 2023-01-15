Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:57

Игорь Гришин: «Не считаю, кто команда не проснулась в начале игры»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2).

«Чувствую удовлетворение от победы и от игры, которую показывали ребята на протяжении всего матча. Да, в третьем периоде соперник попытался отыграться и пошел вперед, но ребята сыграли грамотно. А до этого команда играла комбинационно, в атаку, ребята делали то, что мы от них хотим.

Не считаю, кто команда не проснулась в начале игры. Мы серьезно перебросали «Куньлунь» в первом периоде, но они же тоже обороняются, там вратарь играет. Во втором нам воздалось, мы забили голы. Куликов сыграл хорошо, я очень за него рад. Он дебютант, но вратарь должен выручать команду, на то он и вратарь», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://spartak.ru/news/matches/pervaya-domashnyaya-pobeda-spartaka-v-novom-godu/
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)
Игорь Гришин
0
Читайте также
Бетина Попова: «Зная отношение Грассля к деятельности Тутберидзе — неудивительно, что он приехал»
Овечкин повторил вечный рекорд НХЛ. В следующем сезоне он должен его побить
Среди пассажиров разбившегося в Непале самолета есть выжившие
Момент падения пассажирского самолета в Непале попал на видео
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Скончался Вахтанг Кикабидзе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Форвард «Салавата Юлаева» Пустозеров: «У нас в команде сложилась хорошая химия между взрослыми и молодыми игроками»

Главный тренер «Куньлуня»: «У нас было много возможностей, чтобы спасти эту игру»