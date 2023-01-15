Форвард «Салавата Юлаева» Пустозеров: «У нас в команде сложилась хорошая химия между взрослыми и молодыми игроками»

Нападающий «Салавата Юлаева» Алексей Пустозеров ответил на вопрос о взаимоотношениях в команде между опытными и молодыми хоккеистами.

«Мы, молодые ребята, можем смотреть на тех хоккеистов, которые уже чего-то добились в своей карьере. Наблюдать за тем, как они играют, как ведут себя в быту. Для так называемых «старичков» это тоже плюс. Они не будут расслаблять булки, зная, что есть такие молодые, энергические ребята. У нас в команде сложилась хорошая химия между взрослыми и молодыми игроками.

Мне нравится общаться с ребятами постарше. Я много всего узнал от Панина, Кулемина и Виктора Тихонова, который играл в команде в прошлом сезоне. Они профессионалы, и ты видишь, что после тренировки не убегают домой, а остаются дополнительно работать над своим телом. Учишься у них и понимаешь, что это может привести к успеху. С кем-то общение более спокойное, а с Гришей можем даже подшутить друг над другом. Я могу назвать его старичком, и он подкалывает меня в ответ. Хорошо, что у нас в команде есть такие ребята», - приводит «РБ Спорт» слова Пустозерова.

На данный момент «Салават Юлаев» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 50 матчах.