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Сегодня, 18:53

Ларионов: «Матч с «Адмиралом» был боевой, открытый, изобиловал хорошими моментами и голами»

Алина Савинова
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о матче с «Адмиралом» в рамках ФОНБЕТ чемпионата КХЛ (3:0). По его мнению, в игре было много хороших моментов.

«Нашу команду — с победой! Хорошая игра все три периода. Соперник дал нам серьезный бой. Приятно, что была большая аудитория болельщиков. Матч был боевой, открытый, изобиловал хорошими моментами, хорошими голами. Рады, что увезли отсюда два очка. Первый «сухарь» Хуски? Только переговорил с Адамом, я был удивлен, что это его первый «сухарь» за полтора сезона в КХЛ. Сыграть матч на ноль — высокая отметка. Ну а когда оборона в порядке, нападение должно решать исход матча. Рад, что так и получилось», — приводит пресс-служба КХЛ слова Ларионова.

«Торпедо» набрало 38 очков в 29 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. 12 ноября нижегородский клуб в встретится с «Амуром». Начало игры — в 10.00 по московскому времени.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/11/10/522728.html
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ХК Адмирал
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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