Гатиятулин: «Важно, что есть моменты. Не хватает чуть-чуть завершения»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:2).

— Заключительный матч домашней серии. Важно было сегодня взять два очка — эту задачу выполнили. Хорошо провели первый период, в перерыве поправили некоторые моменты, обратили внимание на то, что соперник действует на контратаках и нам важно было на них не попадать. Задачу выполнили, были небольшие ошибки при выходе из зоны, но Илья Проскуряков подчистил. Важная победа. Слова благодарности команде и болельщикам за поддержку.

— Что сказали ребятам после первого периода?

— Всегда в матчах против «Сибири» делаем акцент, что кто выигрывает середину площадки и «пятак», тот выигрывает игры. Защищали середину, не пускали соперника. Ошибки — они есть. Их разбираем и постараемся их минимизировать.

— Сегодня отличились три звена. Второе не забило и пропустило. Какие выводы можно сделать?

— Важно, что есть моменты. Не хватает чуть-чуть завершения. Никиту Тертышного где-то поддавливает отсутствие шайб. По игре — довольны их действиями.