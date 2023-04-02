Глотов прокомментировал поражение от ЦСКА в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

Нападающий СКА Василий Глотов высказался о поражении его команды от ЦСКА в первом матче полуфинала Кубка Гагарина — 2:3 3ОТ.

Хочу сказать спасибо болельщикам, супер атмосфера, супер поддержка. К сожалению, счет не в нашу пользу. Не опускаем руки. Возможно, сказалось отсутствие игровой практики, но нащупали ее по ходу игры.

— Как меняете действия на льду, когда проводите несколько овертаймов?

— Первый овертайм не так сильно выделяется, но во втором каждый игрок пытается найти самое выгодное продолжение. Все игроки на одной волне стараются найти самый выгодный вариант, — передает слова Глотова корреспондент «СЭ» Георгий Горностаев.

Второй матч в серии состоится в Санкт-Петербурге 4 апреля. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.