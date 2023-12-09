Голдобин победил в конкурсе капитанов на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ

Дивизион Боброва выиграл третий конкурс из трех в первый день ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ в Санкт-Петербурге.

Третьим конкурсом в субботу стал конкурс капитанов, в котором приняли участие Владимир Ткачев (дивизион Чернышева), Никита Гусев (дивизион Тарасова), Александр Радулов (дивизион Харламова) и Николай Голдобин (дивизион Боброва).

Каждому из капитанов нужно было пройти шесть станций — бросок сходу, точная передача, точная подкидка, хоккейный бильярд, хоккейный баскетбол и счастливый бросок. На первой необходимо было послать шайбу в ворота верхом, на второй и третьей — поразить мини-ворота соответствующим способом, на четвертой — попасть в ворота с дальней синей линии рикошетом от борта, на пятой — забить «парашютик» в импровизированное баскетбольное кольцо, на шестой — попасть с синей линии в отверстие щита, закрывающего дальние ворота.

Гусев справился со всеми заданиями, кроме последнего, на которое дается всего одна попытка, и набрал 10 очков. Ткачев записал в актив восемь баллов. Голдобин преодолел пять «контрольных точек» из шести и набрал 12 очков. Радулов получил девять баллов.

Ранее защитник СКА Александр Никишин победил в конкурсе на силу броска, а спартаковец Павел Порядин выиграл конкурс на точность броска.