Гусев — о шутках про пиво: «Поначалу можно было читать комментарии и чуть ли не плакать от смеха»

Нападающий московского «Динамо» и сборной дивизиона Тарасова Никита Гусев объяснил, почему вышел на мастер-шоу ФОНБЕТ Матча звезд в пивном шлеме с надписью «В Питере — пить» и рассказал об отношении к шуткам про пиво в свой адрес.

— Кто придумал идею с вашим шлемом во время мастер-шоу?

— В «Динамо» помогли сделать такой шлем. Инициатива шла и от меня, и предложили. Решили, что будет весело. Это капитанский конкурс. Обычно все на буллитах что-то придумывают, а мы решили сделать это на капитанский конкурс.

— В прошлом году, когда началась история с пивом, видели забавные мемы про себя? Что вас больше всего веселило?

— Честно, видел много веселого, но сейчас сразу не скажу. Поначалу было так, что можно было читать комментарии, смеяться и чуть ли не плакать от смеха. Я спокойно к этому отношусь.