Устименко: «Моя цель — стать основным вратарем «Трактора»

Голкипер «Трактора» Кирилл Устименко прокомментировал свои первые матчи в КХЛ. 23-летний вратарь провел две игры — против «Металлурга» (5:4 Б) и «Салавата Юлаева» (4:2).

— Первый матч был тяжелее, переживал чуть-чуть, лишние движения делал, — цитирует «РБ Спорт» Устименко. — «Магнитка» — такой соперник, что может, скажем так, нашнуровать. Вторая игра, против «Салавата», намного легче — и физически, и морально. Я старался больше клюшкой играть, помогать защитникам. Но тоже из-за ворот меня тискали постоянно. В КХЛ большие скорости, и мне нужно немножко набраться опыта.

— Вы перешли в «Трактор» еще в межсезонье. Почему решили принять предложение клуба?

— Я хотел перейти именно в «Трактор». Еще в середине прошлого сезона думал уезжать из Северной Америки. Когда сделал операцию, то начали разговаривать насчет клуба в России. Принял предложение, потому что мне нравится «Трактор» как клуб и Челябинск как город, слышал, что тут очень хорошие коллектив и главный тренер. Поэтому я очень счастлив, что играю здесь.

— Какие цели ставите перед собой лично?

— Стать основным вратарем «Трактора».

«Трактор» с 42 очками занимает 9-е место в Восточной конференции.