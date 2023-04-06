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Сегодня, 22:38

Михаил Григоренко: «Второй период наконец-то получился в этой серии»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко о третьем матче финала Западной конференции против СКА (4:0).

— Первый период не получился у нас, невынужденные потери были и так далее. Адам оставил нас в игре. Второй период наконец-то получился у нас в этой серии, здорово реализовали большинство. Третий период провели уже на победу.

— Есть ли ощущение, что идет финал конференции? Теплая погода на улице.

— Классно, когда играешь, снег расстаял, солнышко. Помню, когда седьмую игру с «Северсталью» играли, снег лежал еще, не верилось, что можем там проиграть. Очень приятно играть финал конференций, но задача выиграть Кубок, так что готовимся к следующему матчу.

ЦСКА повел в серии со счетом 2-1. Четвертая игра также пройдет в Москве и состоится 8 апреля, начало — 17.00 мск.

Михаил Григоренко
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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