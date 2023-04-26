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Сегодня, 15:26

Гусманов: «Гатиятулин очень переживает за «Трактор», но в новом сезоне он обязательно сделает корректировки»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Трактора» Равиль Гусманов высказался о том, что челябинская команда в этом сезоне не вышла в плей-офф КХЛ.

«Непопадание в плей-офф — это очень плохой результат для команды из такого хоккейного города. Руководству и тренерскому штабу нужно серьезно разбираться в причинах, чтобы такое больше не повторилось. Им не хватило стабильности. Периодически команда показывала хорошую игру, но не было результата. Были вопросы к селекции, не нашли подходящего вратаря», — приводит «РБ Спорт» слова Гусманова.

Также он прокомментировал решение руководства «Трактора» оставить Анвара Гатиятулина в качестве главного тренера команды.

«Анвар Гатиятулин — опытный, серьезный тренер. В его силах исправить все ошибки. Он найдет выход из этой ситуации. Мы хорошо с ним общаемся и могу сказать, что он серьезно относится к мелочам. Он очень переживает за команду. Анвар всегда работает на сто процентов. В новом сезоне обязательно сделает корректировки», — добавил специалист.

В текущем сезоне «Трактор» занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф КХЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-trener-traktora-gatiyatulin-ochen-perezhivaet-za-komandu-v-ego-silah-ispravit-vse-oshibki/
Хоккей
КХЛ
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Равиль Гусманов
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