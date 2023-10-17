Хохлачев: «Отлегло на душе, что прервал свою затяжную серию»

Нападающий «Амура» Александр Хохлачев высказался о победе над «Трактором» (3:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

30-летний форвард отметился голом в первом периоде. Он прервал свою 12-матчевую безголевую серию.

«Хорошо, что забил, удача мне улыбнулась, отдавал на дальнюю «Боче». Конечно, отлегло на душе, что прервал свою затяжную серию. Игра за четыре очка, «Трактора» побольше нас набрал, это прямой конкурент за место в восьмерке. Важный матч забрали», — цитирует Хохлачева официальный сайт «Амура».

«Амур» (19 очков) идет на восьмом месте в Восточной конференции КХЛ после 18 матчей. «Трактор» (20) занимает седьмую строчку на «Востоке» после 20 игр.