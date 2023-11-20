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Сегодня, 12:45

Игрок «Торпедо» Конюшков — о дуэте с группой «Моя Мишель»: «Ужасно застеснялся»

Надежда Тонконог
Корреспондент
Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков.
Фото ХК «Торпедо»
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Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал «СЭ» о совместном видео с солисткой группы «Моя Мишель».

— Началось все с видео, где я пою в раздевалке. Все как-то завирусилось. Я даже не думал, что мы можем с ней встретиться, спасибо огромное нашей пресс-службе, что они смогли договориться с представителями Тани и произошла такая встреча. Мы обменялись подарками, встретились. Мне скидывали комментарии, все были в шоке, это произошло.

— Вы так застеснялись на видео с ней.

— Да, я ужасно застеснялся. Поймите меня, я хоккеист. Когда мне сказали, давай снимем, на третий раз только уговорили. Ужасно вышло, я посмотрел потом, мне очень стыдно (смеется).

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Хоккей
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Богдан Конюшков
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