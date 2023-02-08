0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:25

Щитов: «Не все хоккеисты — публичные люди. Но надо больше открываться, уходить в медиа и ломать стереотипы»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Хоккейный эксперт Никита Щитов рассказал, как относится к высказыванию футбольного тренера Леонида Слуцкого.

«Думаю, что когда Слуцкий говорил «хоккей — локальная история», он имел в виду, что футбол является спортом номер один в мире. А то, что хоккеистов не видно в шлемах... Футболисты в медийном плане гораздо более раскручены. Стоит просто посмотреть на соцсети Златана Ибрагимовича и Александра Овечкина, сколько у них подписчиков — 50 миллионов и 1,5 миллиона. Люди во всем мире любят футбол, и ничего плохого в этом нет. Про хоккей вряд ли знают в Африке.

У хоккеистов такой менталитет, не все они публичные люди и открыто ведут соцсети. Кто-то переживает, что если выложит что-то интересное после игры, то ему будут писать болельщики. А многим, в том числе молодому поколению, хочется узнать жизнь хоккеистов. Поэтому, я считаю, надо больше открываться, уходить в медиа и ломать стереотипы", — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

Ранее Слуцкий заявил, что «хоккей — локальная история, футбол — глобальная», и отметил, что хоккеистов практически не узнают.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-ne-vse-hokkeisty-publichny-e-lyudi-no-nado-bol-she-otkry-vat-sya-i-uhodit-v-media/
Никита Щитов
Хоккей
0
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек
Сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Вайсфельд: «СКА нужно задуматься: они не смогли справиться с Ткачевым, а теперь и с Гусевым»

Вратарь «Барыса» Гудачек — о высказываниях Гашека: «Думаю, он просто хочет в парламент»