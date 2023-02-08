Щитов: «Не все хоккеисты — публичные люди. Но надо больше открываться, уходить в медиа и ломать стереотипы»

Хоккейный эксперт Никита Щитов рассказал, как относится к высказыванию футбольного тренера Леонида Слуцкого.

«Думаю, что когда Слуцкий говорил «хоккей — локальная история», он имел в виду, что футбол является спортом номер один в мире. А то, что хоккеистов не видно в шлемах... Футболисты в медийном плане гораздо более раскручены. Стоит просто посмотреть на соцсети Златана Ибрагимовича и Александра Овечкина, сколько у них подписчиков — 50 миллионов и 1,5 миллиона. Люди во всем мире любят футбол, и ничего плохого в этом нет. Про хоккей вряд ли знают в Африке.

У хоккеистов такой менталитет, не все они публичные люди и открыто ведут соцсети. Кто-то переживает, что если выложит что-то интересное после игры, то ему будут писать болельщики. А многим, в том числе молодому поколению, хочется узнать жизнь хоккеистов. Поэтому, я считаю, надо больше открываться, уходить в медиа и ломать стереотипы", — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

Ранее Слуцкий заявил, что «хоккей — локальная история, футбол — глобальная», и отметил, что хоккеистов практически не узнают.