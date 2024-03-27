Защитник «Нефтехимика» Хохлов: «Этот плей-офф КХЛ непредсказуемый»

Защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов высказался о матчах «Металлурга» и «Спартака» во втором раунде Кубка Гагарина.

«Мне кажется, «Металлург» силен за счет быстрых атак. Хоккей Разина — это использование контратак. У них скоростные нападающие, хотя «Спартак» им в скорости не уступает. Пятый матч обычно определяющий, кто выиграет серию. Но в этой паре и до семи матчей команды могут дойти. Отмечу классную игру вратарей у обоих клубов. Победит сильнейший, потому что этот плей-офф непредсказуемый, и тем он привлекает зрителей. Раньше можно было предугадать, а сейчас плей-офф интереснее», — приводит слова Хохлова Legalbet.

«Спартаком» выиграл у «Металлурга» четвертый матч (1:0) и сравнял счет в серии — 2-2. Следующая игра пройдет 28 марта в Магнитогорске.