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27 марта, 13:37

Защитник «Нефтехимика» Хохлов: «Этот плей-офф КХЛ непредсказуемый»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов высказался о матчах «Металлурга» и «Спартака» во втором раунде Кубка Гагарина.

«Мне кажется, «Металлург» силен за счет быстрых атак. Хоккей Разина — это использование контратак. У них скоростные нападающие, хотя «Спартак» им в скорости не уступает. Пятый матч обычно определяющий, кто выиграет серию. Но в этой паре и до семи матчей команды могут дойти. Отмечу классную игру вратарей у обоих клубов. Победит сильнейший, потому что этот плей-офф непредсказуемый, и тем он привлекает зрителей. Раньше можно было предугадать, а сейчас плей-офф интереснее», — приводит слова Хохлова Legalbet.

«Спартаком» выиграл у «Металлурга» четвертый матч (1:0) и сравнял счет в серии — 2-2. Следующая игра пройдет 28 марта в Магнитогорске.

Источник: Legalbet
Илья Хохлов
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
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