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Сегодня, 20:32

Илья Воробьев: «Спасибо Зарипову за те годы, когда мы вместе работали и выигрывали»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев после матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (6:3) прокомментировал завершение карьеры нападающим казанцев Данисом Зариповым.

— В 2013-м, когда принималось решение по подписанию Зарипова, президент «Металлурга» Виктор Рашников спросил меня, что я думаю. Он умеет и знает, как выигрывать, таких игроков мало. Поздравляю Даниса с прекрасной карьерой. Спасибо ему за те годы, когда мы вместе работали и выигрывали.

Игра с «Металлургом» стала последней в карьере для Зарипова. В начале третьего периода 41-летний хоккеист совершил круг почета, попрощавшись с казанскими болельщиками.

Данис Зарипов. «Ак Барс» проиграл «Металлургу» в прощальном матче Зарипова, Коростелев сделал хет-трик

Данис Зарипов
Илья Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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