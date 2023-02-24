Илья Воробьев: «Спасибо Зарипову за те годы, когда мы вместе работали и выигрывали»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев после матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (6:3) прокомментировал завершение карьеры нападающим казанцев Данисом Зариповым.

— В 2013-м, когда принималось решение по подписанию Зарипова, президент «Металлурга» Виктор Рашников спросил меня, что я думаю. Он умеет и знает, как выигрывать, таких игроков мало. Поздравляю Даниса с прекрасной карьерой. Спасибо ему за те годы, когда мы вместе работали и выигрывали.

Игра с «Металлургом» стала последней в карьере для Зарипова. В начале третьего периода 41-летний хоккеист совершил круг почета, попрощавшись с казанскими болельщиками.