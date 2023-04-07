Воробьев: «Слухи о приходе Квартальнова в «Магнитку» больше нервировали игроков, чем меня»

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев в эксклюзивном интервью «СЭ» выразил мнение о слухах по поводу своей отставки по ходу сезона-2022/23.

— Одно время в «Металлург» сватали Дмитрия Квартальнова. Вы наверняка слышали про это?

— Слышал, конечно. Но больше это нервировало хоккеистов, чем меня.

— Сейчас вы уже не действующий тренер, так что можете сказать все об арбитрах. Говорите, штраф вам не грозит.

— Арбитры. У нас было слишком много игровых проблем, чтобы оценивать влияние судей. Они уж точно не были теми, кто мешал нам показывать хороший результат.

— Не думаете, что 300 тысяч за обсуждение действий судей — это много.

— Я как-то не задумывался. Наверное, и правильно, что штрафуют, должна же быть корпоративная этика.