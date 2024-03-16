Чехович: «Мы из одного города, так что с самого детства была заложена любовь к Дацюку»

Нападающий «Локомотива» Иван Чехович рассказал, что Павел Дацюк был для него ориентиром.

«Мы из одного города, так что с самого детства была заложена любовь к Дацюку — у нас все говорили о нем. Это, наверное, вообще один из выдающихся игроков. Как мне кажется, самыи? гениальныи?.

Пару лет назад, когда он проводил свои? последнии? сезон, мы выходили вместе на лед. Дацюк по-прежнему творил невероятные вещи, просто загляденье! Было очень интересно наблюдать за тем, как он отдавался своему делу», — цитирует Metaratings.ru Чеховича.