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16 марта, 02:42

Чехович: «Мы из одного города, так что с самого детства была заложена любовь к Дацюку»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Иван Чехович рассказал, что Павел Дацюк был для него ориентиром.

«Мы из одного города, так что с самого детства была заложена любовь к Дацюку — у нас все говорили о нем. Это, наверное, вообще один из выдающихся игроков. Как мне кажется, самыи? гениальныи?.

Пару лет назад, когда он проводил свои? последнии? сезон, мы выходили вместе на лед. Дацюк по-прежнему творил невероятные вещи, просто загляденье! Было очень интересно наблюдать за тем, как он отдавался своему делу», — цитирует Metaratings.ru Чеховича.

Источник: https://metaratings.ru/news/khokkeist-chekhovich-bylo-ochen-interesno-nablyudat-kak-dacyuk-otdavalsya-svoemu-delu-343929/
Иван Чехович
Павел Дацюк
Хоккей
ХК Локомотив (Ярославль)
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