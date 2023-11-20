Иванов, Рой и Цыплаков признаны лучшими игроками 11-й недели КХЛ

КХЛ на официальном сайте определила лучших игроков 11-й недели в четырех номинациях.

Среди голкиперов лучшим стал Сергей Иванов («Адмирал»), в активе которого одна победа в трех матчах недели, одна игра также завершилась в серии бросков. По воротам Иванова было нанесено 123 броска из которых он отразил 97,56 процента. Хоккеист также признан лучшим новичком недели.

Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Джереми Рой («Витязь»). Он набрал 6 (0+6) очков в пяти матчах недели.

Среди форвардов лучшим впервые в карьере признан Максим Цыплаков («Спартак»), в активе которого 5 (5+0) очков в трех матчах недели. Шайбы в матче с «Динамо» Мск и «Ладой» стали победными для его команды.

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