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Сегодня, 14:41

Кадейкин, Мерфи и еще четыре хоккеиста покинули «Салават Юлаев»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Салават Юлаев» сообщил о расставании с нападающими Александром Кадейкиным и Владиславом Картаевым, защитниками Шакиром Мухамадуллиным, Райаном Мерфи и Виктором Антипиным, а также голкипером Андреем Кареевым.

Кадейкин провел в уфимской команде пять сезонов и сыграл 327 матчей, в которых набрал 179 (63+116) очков.

Картаев вернулся в «Салават» в 2019 году. Всего он сыграл за команду 189 матчей и набрал 32 (19+13) очка.

Мухамадуллин является воспитанником «Салавата Юлаева» и выступал за команду с 2019 года. Всего он провел 189 матчей, в которых набрал 45 (13+32) очков.

Мерфи в прошедшем сезоне провел 49 матчей и набрал 18 (4+14) очков.

Антипин выступал за «Салават Юлаев» с января 2021 года и набрал 10 (1+9) очков в 83 матчах.

Кареев в прошедшем сезоне провел 30 матчей, в которых четыре раза сыграл «на ноль» и пропустил 53 шайбы.

«Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 2-4 в серии.

Источник: https://t.me/hcsu61/10014
Александр Кадейкин
Андрей Кареев
Виктор Антипин
Владислав Картаев
Райан Мерфи
Шакир Мухамадуллин
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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