Защитник ЦСКА Нестеров: «Сейчас пару недель порадуемся и пойдем за третьим Кубком подряд»

Сегодня, 14:38
Защитник ЦСКА Никита Нестеров поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.
— Пока чувствую опустошение, но рад за ребят и команду. Смогли переломить — молодцы, — приводит «РБ Спорт» слова Нестерова.
— Как вам удается раз за разом побеждать в седьмых матчах?
— Все для болельщиков, чтобы они наслаждались хоккеем. У нас опытная команда, есть костяк, делаем правильные вещи. Но и не без удачи.
— ЦСКА уже команда-династия?
— Сейчас пару недель порадуемся и пойдем за третьим Кубком подряд!
— Еще не насытились победами?
— Нет, выигрывать всегда приятно. Чем больше побед, тем лучше.
29 апреля московский клуб в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.