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Сегодня, 14:38

Защитник ЦСКА Нестеров: «Сейчас пару недель порадуемся и пойдем за третьим Кубком подряд»

Алина Савинова
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Защитник ЦСКА Никита Нестеров поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.

— Пока чувствую опустошение, но рад за ребят и команду. Смогли переломить — молодцы, — приводит «РБ Спорт» слова Нестерова.

— Как вам удается раз за разом побеждать в седьмых матчах?

— Все для болельщиков, чтобы они наслаждались хоккеем. У нас опытная команда, есть костяк, делаем правильные вещи. Но и не без удачи.

— ЦСКА уже команда-династия?

— Сейчас пару недель порадуемся и пойдем за третьим Кубком подряд!

— Еще не насытились победами?

— Нет, выигрывать всегда приятно. Чем больше побед, тем лучше.

29 апреля московский клуб в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-nesterov-paru-nedel-poraduemsya-i-pojdem-za-tret-im-kubkom-podryad/
Никита Нестеров
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ХК ЦСКА (Москва)
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