Кагарлицкий: «Квартальнов сказал: «Ты 13 игр не забивал! Даже по телевизору недовольны»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о случае с бывшим главным тренером казанцев Дмитрием Квартальновым, забавно отреагировавшим на его безголевую серию.

— Я привык всегда начинать искать проблемы в себе. Это идет еще с детства, — подчеркнул Кагарлицкий. — Когда что-то происходит не так, как планировал, начинаю постоянно думать о том, что я мог сделать лучше, по-другому. Моментами это помогает, но иногда может привести в неприятную тупиковую ситуацию. Я с этим работаю, у меня прекрасная супруга, которая может сказать мне все как есть, и я это приму. Поставит голову на место.

— В прошлом году в «Ак Барсе» вы никак не могли забить на предсезонке. И вы буквально не находили себе места. Хотя это даже не регулярный чемпионат.

— От тебя требуют, ждут. И я сам от себя требую. Я и сейчас вот две игры на нолях прокатался. При всем этом у нас много мастеров в команде, но не так много мест. Потерять место в топ-6 в такой команде, как «Ак Барс», не так уж и сложно. А сколько у меня было голевых моментов в позапрошлом году при Дмитрии Квартальнове? 21 игру я не забивал! Это был мой 150-й гол! Хотя за этот же отрезок я отдал 20 передач. Уже прошло 13 игр без голов, а я спокоен. Но вот Дмитрий Вячеславович идет мимо меня: «Кага! Я сейчас КХЛ ТВ смотрел. Ты, блин, оказывается, 13 игр не забивал! Ты чего офигел, что ли!? Даже по телевизору тобой недовольны!» Вот только что я был спокоен! И тут на тебе! Ха-ха-ха!

— Безголевой отрезок — это психология?

— Наверное, что-то было в голове. 150-й гол — не такой уж и великий отрезок. Но это меня все равно держало. В том году вот никак не мог отдать 300-ю передачу.

— То есть у вас проблемы с круглыми цифрами?

— Причем я об этом не задумываюсь. Будет момент — ты отдашь это передачу. Да, это психология, но я не считаю себя психологически слабым. Абсолютно спокойно подхожу к любой игре. В том году у меня был только первый полноценный плей-офф. До этого в «Динамо» доходили только до второго раунда. С «Северсталью» — понятно. В Питере я не доиграл. И вот только в 33 я провел свой первый финал. Я и был к нему полностью готов.