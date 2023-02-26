Канарейкин: «Фавориты плей-офф КХЛ? На «Западе» — СКА и ЦСКА. На «Востоке» — «Ак Барс», «Металлург» и «Салават» с натяжкой»

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин прокомментировал итоги регулярного сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Спартак» однозначно не выполнил задачу на сезон, начиная от руководства, заканчивая тренерскими штабами. В течение сезона чередовались тренеры, я не успевал смотреть за их лицами и изучать их имена. Полностью непонятная политика в этом сезоне. Их невыход в плей-офф стал главной сенсацией на Западе.

Фавориты плей-офф? На Западе — оба «армейских» коллектива: СКА и ЦСКА. «Локомотив» может вмешаться в эту борьбу. А что касается Востока, там все команды из первой четверки будут фаворитами. «Ак Барс», «Металлург» Магнитогорск, с натяжкой можно еще назвать «Салават Юлаев», — приводит слова Канарейкина Metaratings.ru.

Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.