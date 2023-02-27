Игорь Горбенко: «Оборона у «Ак Барса» отличная. Минимум анархии — дисциплина во всем»

Бывший тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко в преддверии плей-офф КХЛ объяснил, какие преимущества есть у казанского клуба перед другими командами.

«Во-первых, тренер, который уже выигрывал Кубок. Во-вторых, хоккеисты, которые шли за Кубками. В-третьих, системность Билялетдинова в этом сезоне сработает с исполнителями, которые у него сейчас имеются. Оборона у «Ак Барса» отличная. Минимум анархии — дисциплина во всем. Удалений меньше, контратак меньше — это ключевые факторы в плей-офф», — приводит Metaratings.ru слова Горбенко.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» встретится с «Нефтехимиком».