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Сегодня, 09:24

Игорь Горбенко: «Оборона у «Ак Барса» отличная. Минимум анархии — дисциплина во всем»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко в преддверии плей-офф КХЛ объяснил, какие преимущества есть у казанского клуба перед другими командами.

«Во-первых, тренер, который уже выигрывал Кубок. Во-вторых, хоккеисты, которые шли за Кубками. В-третьих, системность Билялетдинова в этом сезоне сработает с исполнителями, которые у него сейчас имеются. Оборона у «Ак Барса» отличная. Минимум анархии — дисциплина во всем. Удалений меньше, контратак меньше — это ключевые факторы в плей-офф», — приводит Metaratings.ru слова Горбенко.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» встретится с «Нефтехимиком».

Источник: https://metaratings.ru/blog/igor-gorbenko-trener-po-hokkeyu-intervyu-o-sezone-khl-2022-23-ak-barse-torpedo-i-larionove/
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