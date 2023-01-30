Капитан «Магнитки» Яковлев: «У многих топовых команд есть спады, но все выбираются»

Защитник «Магнитки» Егор Яковлев в интервью «СЭ» поделился мнением, когда может закончиться неудачная серия команды.

— Вы верите, что после этого спада все наладится? Ведь так не бывает, что сегодня вы будете играть плохо, а когда надо, хорошо.

— Посмотрите в нашу турнирную таблицу, у многих топовых команд есть спады, но потом все выбираются и начинают снова хорошо играть, показывают результат.

— Такое ощущение, что ваш кризис связан с тем, что вам неинтересна регулярка после финала.

— Где-то, может быть, есть такое, но это уже было давно и неправда. Это могло быть в начале сезона и на предсезонных турнирах, когда иногда было тяжело себя заставлять снова работать, потому что прошлый сезон был для нас таким продолжительным. А сейчас я не думаю, что связано с этим, это уже в прошлом.

— Вы играете в шесть защитников. При таком графике вы вымотаны, килограмма на три похудели с декабря. Тяжело играть в шесть защитников?

— Мне больше нравится, когда ты постоянно в игре находишься, постоянно в тонусе. Есть свои плюсы и минусы в этом. А то, что игр стало больше... В других лигах еще больше матчей играют, ребята там тоже постоянно в шесть защитников выходят.