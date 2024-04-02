2 апреля, 14:03
Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал ситуацию с продлением контракта.
— До того момента, как стало понятно, что клуб будет вести переговоры о переподписании, допускали ли мысль, что можете покинуть клуб?
— Все переговоры будут вестись с моим агентом. Все эти годы я хотел играть в «Динамо», даже когда мне предлагали контракты больше, причем не на чуть-чуть. «Динамо» — это мой родной клуб, который меня воспитал, и он стоит в приоритете. Жизнь — такая штука: неизвестно, что будет завтра.
Миронов в марте побил рекорд клуба по числу сыгранных матчей — 643 игры. Он дебютировал за «Динамо» в сентябре 2012 года.
Анна Бирюкова