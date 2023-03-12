Кертис Волк считает, что отсутствие Маттссона не отразится на «Автомобилисте»

Нападающий «Автомобилиста» Кертис Волк прокомментировал поражение от «Металлурга» (3:6) в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Получилась очень эмоциональная игра. При 3:4 у нас были отличные возможности сравнять счет, но это так и не удалось сделать. В обороне мы отыграли так же не лучшим образом. Теперь все мысли о седьмом матче. Травма Юхана Маттссона? Он — хороший вратарь и много помогал нам в плей-офф. Но у нас два равных голкипера. Игорь Бобков тоже играет хорошо.

Седьмой матч в плей-офф всегда очень волнительный и интересный. Нам нужно играть уверенно, что мы уже показывали, и это должно принести успех», — приводит «РБ Спорт» слова Волка.

Седьмой матч в серии «Автомобилист» — «Металлург» состоится 14 марта в Екатеринбурге.