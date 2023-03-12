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КХЛ

Сегодня, 21:40

Деннис Ян: «Сегодня был взрыв эмоций, но это только начало»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Нападающий нижегородского «Торпедо» Деннис Ян высказался о выходе своей команды во второй раунд плей-офф КХЛ.

— Очень эмоционально, конечно, большая победа для нас, прошли в следующий раунд. Большое достижение, впереди очень длинная дорога, на этом не заканчиваем. Сегодня порадуемся и будем готовиться к следующей серии.

— Расскажите про свой победный гол.

— Ребята все сделали, мне чисто повезло, отскочила в пустые ворота. Влад и Максим Летунов хорошо сыграли на пятачке. Мне повезло, команда выиграла.

— У вас 4 гола за 2 матча, два из них победные. В чем секрет, может вы что-то ели?

— Да нет, все также. Ничего не изменилось. Все делаю также, кушаю также, готовимся также. Это командная победа, все ребята молодцы.

— Что вы почувствовали, когда увидели, что все-таки шайба в воротах?

— Это большие эмоции, когда ты забиваешь такой гол в овертайме, когда все ребята так радуются и понимают, что мы прошли в следующий раунд. Невероятные эмоции.

— Была разница в эмоциях между сегодняшним голом в овертайме и прошлым?

— Я думаю, они очень похожие. Но сегодня было больше эмоций.

— Понятно, что соперников не выбирают. Но кого бы хотели видеть во втором раунде?

— Мы об этом не думаем, мы сейчас готовимся к следующему раунду, какая команда будет, с такой и сыграем.

— Игрок «Ак Барса» Кирилл Петров говорил о том, что с такой игрой команда вряд ли пройдет далеко в плей-офф. Что сейчас можно ответить на это?

— Ничего мы не ответим, продолжаем делать свою работу. Не словами, а хоккеем будем показывать наши результаты и стараться проходить дальше.

— Ваши болельщики в этом сезоне невероятные.

— Я думаю, весь наш результат — это огромная часть поддержки болельщиков в этом сезоне. Играть в Нижнем Новгороде, дома, это одно из самых эмоциональных мест, невероятная поддержка. Играя здесь, чувствовали, будто играем дома какими-то моментами, когда они заряжали нас.

— Насколько возвращение Кручинина придал уверенности команде сегодня?

— Большую уверенность. Леха опытный игрок, который может подсказать и дать команде глотка воздуха, когда это нужно. В этом матче он был очень полезен.

— Что было в раздевалке после игры?

— Сегодня был взрыв эмоций в раздевалке. Все в шоке, что мы взяли этот матч и раунд. Но это только начало.

В первом раунде команда выиграла серию с московским «Динамо» со счетом 4-2.

Соперник «Торпедо» по второму раунду плей-офф определится после завершения серии ЦСКА — «Северсталь» (счет в серии — 3-3).

Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Кубок Гагарина
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