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Сегодня, 21:00

Кетов поблагодарил СКА за высокую оценку его карьеры

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Бывший нападающий СКА Евгений Кетов, который сегодня провел прощальный матч, рассказал о своих эмоциях после завершения карьеры.

— Конечно, это очень высокая оценка моей карьеры. Благодарен СКА.

— Насколько важно и принципиально, что за вами закрепили номер?

— Не сказал бы, что это принципиально, но мне очень приятно.

— Всех ли, кого позвали, удалось сегодня увидеть?

— Нет. Вадима Шипачева не отпустили из «Ак Барса», у них тренировки. Многие ребята из-за травм не смогли приехать.

11 декабря СКА вывел из обращения 40-й номер, под которым играл Кетов.

Евгений Кетов
Хоккей
ХК СКА
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