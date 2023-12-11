Кетов поблагодарил СКА за высокую оценку его карьеры

Сегодня, 21:00
Бывший нападающий СКА Евгений Кетов, который сегодня провел прощальный матч, рассказал о своих эмоциях после завершения карьеры.
— Конечно, это очень высокая оценка моей карьеры. Благодарен СКА.
— Насколько важно и принципиально, что за вами закрепили номер?
— Не сказал бы, что это принципиально, но мне очень приятно.
— Всех ли, кого позвали, удалось сегодня увидеть?
— Нет. Вадима Шипачева не отпустили из «Ак Барса», у них тренировки. Многие ребята из-за травм не смогли приехать.
11 декабря СКА вывел из обращения 40-й номер, под которым играл Кетов.