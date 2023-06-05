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Сегодня, 14:15

КХЛ и ФОНБЕТ выпустили «Гимн Болельщика»

Юный болельщик «Динамо».
Фото Официальный сайт московского «Динамо»
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В течение юбилейного 15-го сезона КХЛ букмекерская компания ФОНБЕТ запустила проект «ГОЛОСФОНБЕТКХЛ». На хоккейных аренах, где проходили матчи лиги, устанавливались специальные студии, где каждый желающий мог записать кричалку в поддержку любимой команды. Студии в трех городах (в Омске, Уфе и Магнитогорске) работали стационарно, еще одна перемещалась по всей России и работала на матчах в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Ярославле. Еженедельно КХЛ и ФОНБЕТ награждали самых громких и оригинальных авторов, а по итогам сезона были опубликованы результаты проекта. Самым громким болельщиком оказался болельщик московского «Динамо» Глеб, а самым громким городом — Омск, обогнавший лидировавшую весь сезон Уфу.

Мелодия гимна целиком построена на звуках, которые были записаны на ледовых аренах во время матчей и тренировок: виражи, заточка коньков, удары в борт, щелчки клюшек и крики игроков. Второй частью композиции является шум трибун в синергии с кричалками, записанными в «Студиях Болельщика» в течение минувшего сезона. Созданием проекта занималось агентство креативных коммуникаций Blacklight и музыкальное агентство Fancy State, которые привлекли к работе команду продюсеров, артистов и музыкантов из трех стран. Двое из них: музыкальный артист CHESS и продюсер R17 — также приняли участие в видеоклипе, в котором частично показан процесс создания композиции.

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