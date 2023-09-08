КХЛ оштрафовала главного тренера СКА Ротенберга на 300 тысяч рублей за критику судейства

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оштрафован на 300 тысяч рублей за критику судей, сообщает RT.

После матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:4) Ротенберг остался недоволен работой арбитров. Он нарушил пункт 1.24 статьи 55 спортивного регламента КХЛ.

«Там случился момент, которого я в жизни никогда не видел. В ситуации «четыре на четыре» мы сняли вратаря, а у соперника на вбрасывании оказалось пять игроков. Судьи их не посчитали. Я даже в детском хоккее таких ошибок арбитров не видел. Иногда на пересменках линейным тяжело ловить момент смены, но лишний человек на вбрасывании» — сказал Ротенберг после матча.

СКА потерпел первое поражение в сезоне-2023/24, команда занимает пятое место в таблице Западной конференции с 4 очками в 3 матчах. «Торпедо» идет на второй строчке «Запада» с 4 очками в 2 играх.