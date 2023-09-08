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Сегодня, 09:36

КХЛ оштрафовала главного тренера СКА Ротенберга на 300 тысяч рублей за критику судейства

Сергей Разин
корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оштрафован на 300 тысяч рублей за критику судей, сообщает RT.

После матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:4) Ротенберг остался недоволен работой арбитров. Он нарушил пункт 1.24 статьи 55 спортивного регламента КХЛ.

«Там случился момент, которого я в жизни никогда не видел. В ситуации «четыре на четыре» мы сняли вратаря, а у соперника на вбрасывании оказалось пять игроков. Судьи их не посчитали. Я даже в детском хоккее таких ошибок арбитров не видел. Иногда на пересменках линейным тяжело ловить момент смены, но лишний человек на вбрасывании» — сказал Ротенберг после матча.

Роман Ротенберг. Ротенберг — о поражении от «Торпедо»: «Ужасный лед и судейская ошибка в конце. Такие моменты не красят хоккей»

СКА потерпел первое поражение в сезоне-2023/24, команда занимает пятое место в таблице Западной конференции с 4 очками в 3 матчах. «Торпедо» идет на второй строчке «Запада» с 4 очками в 2 играх.

КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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2 Торпедо 2 2 0 4
3 Северсталь 3 2 1 4
4 Спартак 3 2 1 4
5 СКА 3 2 1 4
6 Динамо Мн 3 2 1 4
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1 Металлург Мг 3 2 1 5
2 Автомобилист 3 2 1 5
3 Ак Барс 3 2 1 4
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