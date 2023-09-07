Сегодня, 08:45
16.30. «Авангард» — «Автомобилист»
19.30. «Динамо» (Москва) — «Металлург»
Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|3
|3
|0
|6
|2
|Торпедо
|2
|2
|0
|4
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Спартак
|3
|2
|1
|4
|5
|СКА
|3
|2
|1
|4
|6
|Динамо Мн
|3
|2
|1
|4
|7
|Динамо
|2
|1
|1
|2
|8
|ЦСКА
|3
|1
|2
|2
|9
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|10
|Локомотив
|2
|1
|1
|2
|11
|Витязь
|3
|1
|2
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|3
|2
|1
|4
|2
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|3
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|4
|Металлург Мг
|2
|1
|1
|3
|5
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|6
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|7
|Амур
|3
|1
|2
|2
|8
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|9
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|10
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|2
|0
|2
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
|7.09
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|7.09
|16:30
|
Авангард – Автомобилист
|- : -
|7.09
|19:30
|
Динамо – Металлург Мг
|- : -