Оператор Саксонов: «Ларионов сказал: «Не хочу в ЦСКА. Хочу в «Спартак»!»

Известный оператор Борис Саксонов, работавший на советском и российском телевидении, в интервью «СЭ» вспомнил истории об Игоре Ларионове и Илье Ковальчуке.

— Вот история — мы ездили показывать хоккей из Воскресенска. Дворец такой забавный у них был — прямо за воротами какой-то местный художник выложил панно во всю стену: советские хоккеисты играют с канадскими. Чтоб не перепутали, написано поперек груди — «СССР». Просто кич какой-то! Кончается первый период, хоккеисты уходят. Моя камера между лавками. Гляжу — симпатичный мальчонка остался сидеть на лавке «Химика». Подхожу: «А ты что не пошел?» «А я, — отвечает, — только за юношей играю, мне пока туда рано». Какие-то юниоры должны были сидеть на лавке в запасе. «Как зовут?» — «Игорь...»

— Ларионов?

— Да! Так поболтали. Потом взгляд у меня упал на панно. Говорю: «Слушай, Игорь! Представляешь, пройдет время — и ты будешь играть за сборную СССР против канадцев...»

— Что Ларионов?

— Усмехнулся: «Да ладно, дядя. Что вы!» Я точно помню, так и произнес — «дядя». Прошло время — он уже начал играть за «Химик». Как-то приезжают в Москву, я подхожу на раскатке: «Игорь, ты меня помнишь?» — «Здравствуйте! Конечно, помню!» А я за ЦСКА болею. Ну и брякнул: «Давай к нам в ЦСКА!»

— Вы прямо судьбу ему расписали.

— Он фыркнул: «Нет. Не хочу. Хочу в «Спартак»!» Клянусь, так и было!

— Прошло еще время. И?..

— Проходит много лет. Приезжаем на Ширяево поле, там тренировался «Спартак». Делать интервью с Ковальчуком. Он только-только попер. Сидим в коридоре, я и Ковальчуку решил напророчить. Говорю: «Когда-то я встретил парня и предсказал, что он будет играть в НХЛ. Вот представь, что и ты там окажешься. Кстати, тем парнем был Игорь Ларионов...» Знаете, что Ковальчук мне ответил?

— Что?

— «А кто это такой?»

— Не может быть.

— Может, прикинулся. Он парень-то непростой, этот Ковальчук. Я опешил: «Ты что, не знаешь?» — «Не знаю...»

— С самим Ларионовым новостями не делились?

— На каком-то турнире встречаю Ларионова. Стоит за воротами. Подхожу, напоминаю, кто я такой и что напророчил. Он смотрит: «Я не помню». Может, решил, что я под таким предлогом в долг хочу попросить?