КХЛ: расписание матчей и все трансляции дня 7 сентября

Московское «Динамо» сыграет с «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ 7 сентября

Очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 пройдут в четверг, 7 сентября. «СЭ» публикует расписание и трансляции игр. Время начала — московское.

«СЭ» проведет онлайн-трансляции матчей с формальными событиями. Смотреть видеотрансляции игр можно будет в прямом эфире на КХЛ ТВ и KHL PRIME.

Расписание и трансляции матчей КХЛ 7 сентября

15.30. «Сибирь» — «Барыс»

Онлайн-трансляция

16.30. «Авангард» — «Автомобилист»

Онлайн-трансляция

19.30. «Динамо» — «Металлург» Мг

Онлайн-трансляция

В сезоне-2022/2023 ЦСКА выиграл Кубок Гагарина. В финальной серии плей-офф КХЛ команда Сергея Федорова победила «Ак Барс» (4-3).

Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступны в разделе сайта.

КХЛ: где и как смотреть трансляции матчей