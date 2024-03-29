КХЛ установила новый предельный срок проведения чемпионата

Совет директоров КХЛ на заочном заседании, которое состоялось 28 марта, принял решение по изменению сроков проведения чемпионата.

С сезона-2024/2025 ФОНБЕТ чемпионат КХЛ и OLIMPBET чемпионат МХЛ должны завершиться не позднее 31 мая. В текущем сезоне предельный срок — 29 апреля.

В связи с этими изменениями также были сокращены сроки предсезонных сборов и установлен запрет на их проведение в следующие периоды: с 1 июня по 31 июля включительно для хоккеистов, имеющих односторонний контракт; с 1 июня по 14 июля включительно для хоккеистов, имеющих двусторонний контракт, и для хоккеистов, заключивших пробный контракт; с 1 июня по 30 июня включительно для хоккеистов молодежной команды и для хоккеистов, заключивших пробный контракт с молодежной командой.

Отмечается, что межсезонье в текущем году является переходным, в связи с чем под указанный запрет попадает период начиная с 1 мая 2024 года.