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Сегодня, 11:22

КХЛ вернула СКА 500 тысяч рублей по делу о штрафе Ротенбергу

Игнат Заздравин
Корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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КХЛ сообщила, что вернула СКА денежные средства за штраф, наложенный на главного тренера команды Романа Ротенберга.

В октябре прошлого года Ротенберга оштрафовали на 500 тысяч рублей за жест в сторону арбитра после победы над ЦСКА (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

На послематчевой пресс-конференции Ротенберг заявил, что сжатый кулак был просто символом победы в матче. Позже СКА объявил, что успешно оспорил штраф.

«В соответствии с решением НЦСА лига осуществила возврат денежных средств хоккейному клубу СКА. Платежное поручение было исполнено 4 апреля 2024 года», — приводит сообщение КХЛ РИА «Новости.

В сезоне-2023/24 СКА дошел до второго раунда Кубка Гагарина, где уступил «Автомобилисту» (1-4 в серии).

Источник: РИА «Новости»
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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